Ahoy overlegt over extra maatregelen tijdens concert Kiss

Ahoy Rotterdam overlegt op dit moment over eventuele extra veiligheidsmaatregelen tijdens de show van Kiss die morgenavond plaatsvindt. Het personeel van Ahoy is geschokt door de aanslag in Manchester tijdens het concert van Ariana Grande gisteravond.

Veiligheid is volgens een woordvoerster van Ahoy in Rotterdam essentieel. Voor de show van Kiss wordt er op dit moment met organisator Mojo extra overlegd, gezien de aanslag in Manchester van gisteravond. Eventuele extra veiligheidsmaatregelen voor morgen vinden voor en achter de schermen plaats.

Van sommige maatregelen kunnen bezoekers van het concert iets meekrijgen. ,,Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een tassencontrole”, zegt de woordvoerster. ,,In zo’n geval informeren wij bezoekers altijd dat ze het beste iets eerder kunnen komen, omdat de weg naar binnen wat langer zou kunnen duren.”

Ahoy staat nauw in contact met veiligheidsdiensten, Directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam en het NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding & Veiligheid). ,,Daarnaast werken we met professionele en gecertificeerde beveiligingsbedrijven en organisaties samen”, laat de woordvoerster weten. ,,Per evenement wordt in overleg met organisaties en instanties besloten of er eventuele extra maatregelen nodig zijn.”

,,We zijn uiteraard wel bedacht op verdachte situaties, bijvoorbeeld tassen die onbeheerd worden achtergelaten. Daarnaast mogen bezoekers, als ze zelf iets niet vertrouwen, dit altijd melden bij de aanwezige beveiligers.”