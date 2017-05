Airco voor demente ouderen in snikhete portocabins

De 31 dementerende ouderen die in Ridderkerk in veel te warme portacabins verblijven, hebben inmiddels mobiele airco’s gekregen. Vanmiddag trokken bezorgde familieleden aan de bel over de hoogoplopende temperaturen in de woonunits.

Na meer klachten van verontruste familie heeft zorgverlener Aafje alsnog voor koeling gezorgd, meldt een van hen: ,,Mijn schoonmoeder zit daar en ook ik ben pissig geworden. Gelukkig is er snel actie ondernomen. De temperatuur is nu goed te doen.’’ Of de airco’s al in de planning zaten, is onbekend. Aafje reageert niet op de kwestie.

De ouderen zijn vanwege verbouwingen in het zorgcomplex sinds vorige maand ondergebracht in de kunststof containers zonder klimaatsysteem of mobiele airco’s. Verontruste familieleden uitten nog voor de verhuizing naar zorgcomplex ’t Ronde Sant hun zorgen over het binnenklimaat, maar koeling was niet nodig, werd hen door Aafje verzekerd.

Oplopende temperaturen

Quote Op de tweede verdieping onder het platte dak was het deze week net een sauna Elly Persons (Capelle aan den IJssel) De afgelopen dagen liep de temperatuur in de portacabins echter snel op. ,,Bewoners raken oververhit en leggen bijna het loodje. Op de tweede verdieping onder het platte dak was het deze week net een sauna’’, zegt Elly Persons uit Capelle aan den IJssel bezorgd. Zij heeft vrijdag haar 84-jarige moeder uit de containers bij ’t Ronde Sant in Ridderkerk gehaald. ,,Ik wil niet dat mijn moeder sterft in een bouwkeet. Maar ik maak me met deze temperaturen vreselijke zorgen over de achterblijvers.’’

Persons kaartte de mogelijke problemen met de oplopende temperatuur weken geleden al aan bij de locatiemanager van Aafje. Ook de ombudsvrouw van Aafje werd op het probleem gewezen. ,,De containers voldeden aan alle voorschriften en regels, kregen ik en mijn zus te horen. Mocht het toch te heet worden, dan zouden ze wat gaan regelen. Maar vrijdag was er nog niets geregeld. Dat is niet normaal en kan echt niet. Het gaat hier om demente mensen van rond de 90. Die kunnen geen kant op. Vreselijk. Vrijdagmorgen om 10.00 uur was het al 28 graden binnen. Ook het personeel kan geen kant op. Wie klaagt, heeft een probleem met de leiding.’’

De getroffen bewoners verbleven tot vorige maand op de gesloten afdeling van zorgcomplex Reyerheem in Ridderkerk. Dat wordt nu verbouwd. De gesloten afdeling werd verhuisd naar portacabins. ,,Die staan daar minimaal vijf jaar. In het oude complex is straks geen gesloten afdeling meer, deze ouderen blijven hier straks gewoon zitten. Dat was voor ons zeker nu het temperatuurprobleem de reden om onze moeder weg te halen. Ze verblijft nu in een ander zorgcomplex in Ridderkerk. Met een normaal klimaatsysteem. Het is er heerlijk koel. Nee, niet van Aafje.’’