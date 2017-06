Akkoord over dubbele toren naast Markthal

De lege ruimte naast de Rotterdamse Markthal wordt alsnog volgebouwd. Na jaren van touwtrekken is er overeenstemming over Rotta Nova. De twee getrapte torens met luxe appartementen krijgen een herkansing.

Op een zonnige dag genieten vele bezoekers van het grasveldje naast de Markthal. En de Markthal-bewoners hebben aan die zijde vrij zicht op de Laurenskerk. Maar daar komt eind 2018, begin 2019, een eind aan. Volgens planning begint dan de bouw van Rotta Nova: een groot woningbouwproject dat tien jaar stil ligt.

Volledig scherm Appartementencomplex Rotta Nova moet verrijzen naast de Markthal. © AD

De gemeente laat weten dat er overeenstemming is met de Van Herk Groep, eigenaar van de grond. ,,We hebben de uitgangspunten vastgelegd, we maken een frisse start. De plannen worden na de vakantie gepresenteerd aan omwonenden en andere betrokkenen.’’ Het gaat om 250 tot 300 koop- en huurwoningen in twee torens, waarvan de hoogste zo’n 70 meter hoog is.

Conflict

Daarmee is een eind gekomen aan een langslepend conflict. De Van Herk Groep wilde een gebouw met 594 kleine, goedkope woningen neerzetten. De gemeente ging niet akkoord en verlangde luxe woningen op de ‘A-locatie naast de Markthal’. De rechter stelde de gemeente vorig jaar in het gelijk.

Opvallend is dat de ontwikkelaar het eerste ontwerp van Rotta Nova uit de kast heeft gehaald, namelijk dat van de Amsterdamse architect Frits van Dongen. Maar de twee getrapte woontorens sneuvelden tijdens de crisis. Het was te duur en werd vervangen door een minder prijzig plan van de Rotterdamse architect Sjoerd Berghuis.

Van Dongen laat weten zeer verheugd te zijn. ,,We wilden het mooiste gebouw van Rotterdam. maken. Sneu om te zien dat het was verworden tot totaal iets anders. Het is een eer om weer met deze locatie aan de slag te gaan.’’ Het ontwerp zal in grote lijnen hetzelfde blijven, zegt hij. Wel wordt de kleur ‘lichter en vrolijker’.

Kind van de rekening is Sjoerd Berghuis, wiens ontwerp opzij is geschoven. ,,Het is lullig gegaan, maar ik ga er geen heisa van maken. Ik heb gelukkig nog veel mooie opdrachten in Rotterdam.’’

Volledig scherm Impressie van het eerste ontwerp van Frits van Dongen, waar uiteindelijk toch voor is gekozen. © RV