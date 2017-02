Al ruim 5.000 euro opgehaald voor nieuwe foodtruck

Voor het Argentijnse restaurant Gauchos in Rotterdam-Hillegersberg en wijnbar Mendoza was er geen twijfel mogelijk toen zij hoorden dat hun Schiedamse kennissen in zak en as zitten. Zij startten samen een inzamelingsactie en doneerden meteen 1.000 euro.

Op de donatiepagina ‘Help de Choripanman’ regent het steunbetuigingen. ,,Hardwerkende mensen moeten we steunen en een doorstart geven’’, schrijft Marjolein. ,,Schiedam kan en wil jullie niet missen’’, steekt Annerike het stel een hart onder de riem. ,,Volhouden want die worsten zijn veels te lekker’’, laat Bjorn weten.

Vanochtend rond elf uur stond de teller op ruim 5.100 euro. Het is de bedoeling dat de opbrengst na het weekend wordt overhandigd.

Wereldkampioenschap

Den Breejen en Bastiaanse, die ook het restaurantje La Salita aan de Hoogstraat in Schiedam bestieren, verdienen hun brood met de Argentijnse foodtruck, waarmee zij geregeld festivals afgaan. Zij verwierven de afgelopen jaren bekendheid met hun choripán, een Argentijnse worst en namen zelfs deel aan het wereldkampioenschap choripán maken.