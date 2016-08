Alarm over blokkeren Hanjin-containers in Rotterdam

,,Fabrieken dreigen stil te vallen en bedrijven in Nederland komen in problemen, terwijl zij gewoon voor hun levering hebben betaald,'' zegt Raymond Mens van de EVO, als verladersorganisatie de belangenbehartiger van deze bedrijven. De EVO heeft aan de bel getrokken bij ECT.



Het tegenhouden van Hanjin-containers is tijdelijk, laat het Rotterdamse containeroverslagbedrijf weten. ,,We willen ze zo snel als mogelijk vrijgeven'', zegt ECT-zegsman Rob Bagchus. ,,Hanjin is een grote klant van ons. Er is nu onzekerheid of Hanjin aan haar verplichtingen kan voldoen. Als het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden, kunnen de containers door. We zijn er druk mee bezig.''



Blokkade

Bagchus verwacht dat dit morgen al het geval is. ECT is, zover bekend, het enige bedrijf in Nederland dat Hanjin-containers blokkeert. Het Zuid-Koreaanse Hanjin heeft vandaag uitstel van betaling aangevraagd. Dinsdag wezen crediteuren een herfinancieringsvoorstel van de op zes na grootste rederij ter wereld af.



De problemen bij Hanjin staan niet op zichzelf. Containerrederijen verkeren sinds het uitbreken van de financiële crisis nog altijd in zwaar weer. Hanjin is goed voor ongeveer 5 procent van het vervoer van standaardzeecontainers naar Rotterdam.



Vorig jaar werd Hanjin door de EVO nog uitgeroepen tot best presterende rederij van het jaar. De mogelijke ondergang van de rederij leverde concurrent Hyundai Merchant Marine woensdag een beurswinst van ruim 25 procent op. Hyundai wordt ook genoemd als kandidaat om onder meer schepen en personeel van Hanjin over te nemen. Hyundai is na Hanjin de grootste containervervoerder in Zuid-Korea.