Alarm SP over ontslagen bij Magis010

De Rotterdamse SP maakt zich grote zorgen over het lot van de mensen die bij Magis010 werken en wil nog deze week wethouder Maarten Struijvenberg (werkgelegenheid, Leefbaar) spreken over wat er aan de hand is.

Aan het einde van dit jaar hebben de circa 1200 medewerkers geen werk meer. Het contract van de gemeente met de organisatie met onder meer kringloopwinkels en postbezorging wordt namelijk niet verlengd. ,,Dit betekent dat honderden mensen met een flinke afstand tot de arbeidsmarkt zonder werk zitten’’, schrijft de SP in de aanvraag voor het debat. ,,De SP is enorm geschrokken dat zoveel kwetsbare mensen nu opeens in deze moeilijke positie verkeren.’’

Bij Magis010 zouden zo’n honderd mensen werken die onder de sociale werkvoorziening vallen. ,,Die kun je op geen enkele manier zo maar ontslaan.’’ Rotterdam kondigt aan bepaalde werkzaamheden van Magis zelf te gaan doen. Dat zou goedkoper zijn. Mensen die een contract hebben bij de gemeente, behouden hun baan en salaris, zo is de belofte. Maar hun werkzaamheden kunnen wel veranderen.

Boordevol

De SP maakt zich zorgen dat er geen plek is. ,,We hebben in Rotterdam twee plekken waar mensen met een arbeidshandicap werken, maar die zitten al boordevol. Het lijkt ons sterk dat daar nog plek is voor mensen die nu bij Magis010 werken.’’