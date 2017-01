Alarmkastjes moeten overvallers van maaltijdbezorgers afschrikken

New York Pizza Rotterdam startte in oktober 2015 een proef met bodycams, waarbij veertig koeriers een jas kregen waarin een cameraatje was genaaid. Eigenaar Youssef Faris van de keten is blij met de pilot. ,,Het heeft wel degelijk bijgedragen in een afname van de overvallen. Er gaat een preventieve werking uit van dit middel. Als overvaller zie je toch een camera op de borst van de bezorger, dan kijk je wel even uit.’’



Faris rustte na de proef zijn koeriers uit met de bodycams. ,,Ze kosten 400 euro, maar dat is het waard. Er is sindsdien geen overval meer geweest.’’



In Breda heeft New York Pizza de handen ineen geslagen met concurrent Domino’s in de aanpak tegen overvallers. Ook daar dragen de koeriers een bodycam.



De man van New York Pizza in Rotterdam zet overigens vraagtekens bij de werking van de alarmkastjes. ,,Ik vraag me af of je als personeel in een winkel wel op die knop durft te drukken. Het geeft een hoop herrie. Wat nu als de overvaller een mes bij zich heeft? Ik ken een voorbeeld waarbij een meisje in de zaak pas durfde te drukken nadat de overvaller weg was.’’