Albert Heijn komt naar de Coolsingel

Dat er in de nabije omgeving al meerdere vestigingen van de keten zitten, is volgens Michael de Leur van Albert Heijn geen enkel probleem. ,,Deze locatie is uniek. Zeker ook omdat de Coolsingel de komende jaren ingrijpend wordt getransformeerd tot een boulevard met veel meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De hoeveelheid nieuwe woningen die in het centrum worden gerealiseerd en het gigantische succes van onze winkel in Calypso, maken dat wij alle vertrouwen hebben in deze locatie.”



De supermarktketen zal op de nieuwe locatie een aangepast assortiment aanbieden. ,,In de binnenstad geven we een meer binnenstedelijk accent en dat zal dus ook in deze winkel terug te vinden zijn,” zegt De Leur.