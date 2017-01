Alcoholmeter controleert en helpt de veroordeelde

Het aantal strafdossiers waaruit een penetrante dranklucht opstijgt, is enorm. Geweld, bedreiging, diefstal, vernieling: veel van die delicten worden onder invloed van alcohol gepleegd. De maatschappelijke schade van geweld door dronkenlappen bedraagt volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie jaarlijks 3 miljard euro.



Rechters kunnen de verdachten behalve een gevangenisstraf of taakstraf ook bijzondere voorwaarden opleggen zoals een alcoholverbod. Jaarlijks gebeurt dat in Nederland ongeveer vijfhonderd keer.



De reclassering houdt in de gaten of de veroordeelden zich aan dat verbod houden, maar die controle is niet waterdicht. Ze moeten drie keer per week op wisselende momenten urine of bloed inleveren, maar tussendoor kunnen ze ongestraft een paar borrels achterover slaan. Met de gisteren gelanceerde alcoholmeter, een proef van een jaar, denkt het ministerie dat lek in de controle te dichten.