Ali organiseert feest 'Diss 'n Able 2.0' voor mensen met een beperking

Naar de club als je in een rolstoel zit? Dat is bijna onmogelijk. Daarom gaat Ali (39) feesten organiseren voor mensen met een beperking.

De 39-jarige Ali Khadkraoui is dol op feesten. Hij houdt vooral van bubbling-muziek en doet in zijn rolstoel gerust een dansje. Hij baalt er dan ook behoorlijk van dat dat niet zo vaak kan. ,,Het is in Rotterdam, en eigenlijk overal in Nederland, bijna onmogelijk om uit te gaan als je een beperking hebt", vertelt hij. ,,Om bij de wc te komen moet je vaak een trap af of omhoog. Een drankje halen gaat moeilijk en überhaupt in de club komen is een uitdaging. Ik ben ook wel eens afgewezen. Toen lieten ze me gewoon niet binnen."

Als je hem vraagt in welke clubs hij wel geweest is, straalt hij. ,,Ik was drie jaar geleden in Club Vie", zegt hij trots. ,,Dat vond ik geweldig." Maar ook daar is het toilet beneden. Dat drie jaar geleden de laatste keer was dat hij naar zo'n club ging, zegt volgens hem genoeg.

Khadkraoui belandde door een ongeluk in een rolstoel. Toen hij één jaar oud was viel hij op zijn hoofd en werd hij spastisch. Al jaren is zijn grote droom om zijn eigen club te openen. Een gezellige tent waar iedereen welkom is. Mensen met of zonder een beperking. Waar alles toegankelijk is en iedereen lekker uit zijn dak kan gaan, ook mensen met een verstandelijke beperking, autisme of mensen in een rolstoel.

Met zijn droom klopte hij aan bij Joost Kuijpers, medewerker bij Buurtwerk in Rotterdam-Zevenkamp. ,,Een club openen was nog iets te ver weg, maar een feest organiseren kan natuurlijk wel", zegt Kuijpers. Twee jaar geleden besloten ze het te gaan doen. Nu is het eindelijk zo ver. Volgende week vrijdag 9 juni wordt Ali's eerste feest gehouden in de zaal van het buurtcentrum aan het Ambachtsplein. Het feest heeft heel toepasselijk de naam Diss 'n Able 2.0 gekregen. Het feest begint om 19.30 uur en duurt tot 01.00 uur. Er zijn hapjes, non-alcoholische drankjes en er komen deejays. ,,Iedereen reageert onwijs enthousiast", zegt Kuijpers. ,,Er komt zelfs een deejay van FunX kosteloos draaien." Dat geeft hoop voor de toekomst.

Vrijwilligers

In september komt er een tweede feest en ook het idee van een club is niet van de baan. ,,Wie weet waar dit eindigt als het aanslaat", zegt Kuijpers. ,,Er komt wel veel bij kijken, want er moeten vrijwilligers zijn om te helpen."