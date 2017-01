'Alle ingrediënten zijn aanwezig voor mooie Zesdaagse van Rotterdam'

Of ook de 35ste Zesdaagse een Nederlandse winnaar zal krijgen, is allesbehalve zeker. Niet omdat er niet genoeg Oranjeklanten aan de start staan, maar Niki Terpstra, Dylan van Baarle en nationaal wegkampioen Dylan Groenewegen hebben in het Belgische koppel Kenny De Ketele en Moreno De Pauw een bijna niet te nemen horde. Dit geoliede tandem stak er in de voorgaande Zesdaagsen dit seizoen met kop en schouders bovenuit. Ze wonnen al in Londen en Amsterdam en werden tweede in Gent.



Het geeft de Belgen echter geen vrijbrief om in Rotterdam met de vingers in de neus te fietsen. ,,Rotterdam is een geheel andere Zesdaagse'', verduidelijkt Schep. ,,Bij ons moet er echt worden gestreden voor de overwinning. Het programma dat wij de renners voorschotelen, is een stuk zwaarder dan in die Zesdaagsen waar zij wonnen. Wij beginnen direct met een koppelkoers over 100 ronden. De grote jacht bij ons duurt drie kwartier en ook in de klassementswedstrijd zijn er winstronden te verdienen. Bovendien ontvangt de winnaar van het dernyklassement een bonusronde, wat pas gebeurt vlak voor de allerlaatste koppelkoers.''