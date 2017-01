Alle verdachten dubbele moord Hellevoetsluis langer vast

KNMI geeft voor vannacht code oranje af wegens gladheid

15:36 Het KNMI heeft voor vannacht code oranje afgegeven voor het hele land. Er is grote kans op gladheid door sneeuw en/of ijzel die vanuit het westen over het land trekt. Het begint met sneeuw die Iater overgaat in onderkoelde regen of motregen wat tot ijzel kan leiden.