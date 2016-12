‘Alleen Glazen Huis in de stad met een écht Rotterdams tintje’

Voorwaarde is wel dat er een bijzondere aanleiding moet zijn, waarbij Serious Request past. ,,Zoals bijvoorbeeld het Jongerenjaar in 2009’’, voegt ze eraan toe.



De Maasstad heeft al eerder grote landelijke producties over de vloer gehad. Als voorbeeld wordt The Passion genoemd, in 2012. ,,Rotterdam is een bijzondere stad, daar passen dat soort evenementen prima bij’’, luidt de uitleg. ,,We vinden Serious Request een sympathiek initiatief met een goed doel.’’