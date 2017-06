Allerlaatste wens komt uit: Tannie (105) vliegt over Rotterdam

VideoDe allerlaatste wens van de 105-jarige Tannie ging vandaag in vervulling. Ze stapte voor het eerst van haar leven in een vliegtuig. ‘Het was fantastisch’.

Om 9.00 uur stipt zat Tannie Lingmont beneden in de hal van De Vijverhof in Capelle aan den IJssel. Keurig gekleed, met de haren in de krul. Om haar heen werd het al snel een drukte van jewelste. De oudste inwoner van Capelle ging vliegen en dat bleef niet onopgemerkt.



,,Zenuwachtig? Nee, joh”, reageerde de 105-jarige verbaasd wanneer haar die vraag voor de zoveelste keer werd gesteld. Spannend, dat vond ze het wel. Maar ze had niks om bang voor te zijn, ‘je kan immers maar één keer verongelukken’.

Reizen

Nog nooit had Lingmont in een vliegtuig gezeten. Ze maakte vroeger mooie reizen met haar man, maar altijd met de auto naar plaatsen in Europa. ,,Dat kostte veel geld, hé. Vliegen”, verklaarde ze net voordat ze het vliegtuigje instapte.



Dat vliegtuig stond voor haar klaar op Rotterdam The Hague Airport. Maar eerst werd ze met een Bentley naar het vliegveld gebracht. Als een wereldster werd ze opgehaald bij het verzorgingstehuis. Daar stonden drommen mensen buiten om haar uit te zwaaien. Luid klappend en joelend wanneer Lingmont in de witte dikke bak stapte.



,,Die belangstelling is zo leuk voor haar. Daar geniet ze van, dat zie je”, zei haar nicht Nancy Klap. Ze is één van de weinig familieleden die Lingmont nog heeft. Kinderen heeft ze niet en haar man is al jaren geleden overleden.

Hoogtepunten

,,Je leven wordt zo glad als je ouder wordt. Er zijn weinig hoogtepunten meer”, zei Klap. ,,Daarom is dit zo mooi. Deze dag is gewoon geweldig voor haar.”



Lingmont genoot dan ook zichtbaar van alle aandacht die ze kreeg. Met een trotse glimlach op haar gezicht zwaaide ze naar alle mensen toen ze met de Bentley vertrok. Aangekomen op het vliegveld wachtte haar een tweede ‘Bekende-Nederlander-momentje’.



Van alle kanten legden camera’s het moment vast dat ze in het vliegtuig stapte. Dat kostte nog wat moeite, omdat het een flinke klim was om in het kleine ding te komen. De twee verzorgers die het hele spektakel geregeld hadden, tilden haar er zorgvuldig in. Zelf vlogen ze ook mee.



,,Dit maken we niet vaak mee hoor”, zei Christien Nowee van Rotterdam The Hague Airport. Ze krijgt wel vaker bijzondere verzoekjes, maar een 105-jarige die nog eens wil vliegen noemt ze uniek.

Kralingen

,,Het viel ons op in de krant en we vinden dit zo’n bijzondere wens dat we graag wilden helpen.” Lingmont mocht daardoor nog net wat langer vliegen dan van het geld, dat door medebewoners was ingezameld, mogelijk was.

Ze vloog over haar geliefde Rotterdam. De stad waar ze geboren en getogen is. ,,Het was fantastisch”, reageerde ze toen ze weer met beide benen op de grond stond en snel weer in haar rolstoel werd gezet.

,,Er is wel veel veranderd hoor. Maar sommige punten herkende ik nog. We vlogen ook over Kralingen, daar ben ik geboren en ging ik naar school”, aldus Lingmont. Na de vlucht was het tijd voor een wit wijntje. Waar vooral de familieleden behoefte aan hadden. Daar waren de zenuwen wel voelbaar.