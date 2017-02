'Als er één was die niet tegen onenigheid kon, was dat mijn vader wel'

Melvin Arduin (56) uit Capelle aan den IJssel werd in de nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 februari voor een café aan de Straatweg in Rotterdam bewusteloos geslagen. Kort daarvoor hadden hij en een maat in die kroeg ruziënde mensen tot bedaren gebracht en leek het incident opgelost. Melvin werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij enkele dagen later. De dader van de fatale klap is nog spoorloos. Zijn kinderen Ricardo en Cheryl (28) roepen dan ook getuigen op, die nog niet met de politie hebben gesproken, zich alsnog te melden. ,,We krijgen onze vader er niet mee terug, maar het zal ons wel de nodige rust geven.''



Het is twee dagen na de crematie van Melvin als zijn 23-jarige zoon Ricardo over de dramatische gebeurtenis wil praten. Dan wordt duidelijk dat Melvin in café De Vaag in Rotterdam-Hillegersberg juist de vredestichter was en dat met de dood heeft moeten bekopen. ,,Een laffe daad, dat sowieso, want mijn vader kreeg de klap vermoedelijk van achteren. Uiteindelijk is hij enkele dagen daarna ten gevolge van een hersenbloeding overleden.''