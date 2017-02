'Als je er wat van zegt, krijg je een grote mond'

Hij is niet bang uitgevallen. Sjon Schouten spreekt vrijuit, als een van de weinige marktkooplieden vandaag op de Rotterdamse Binnenrotte. ,,En of ze Turks met elkaar praten? Vrijwel voortdurend. Als je er wat van zegt dan schrikken ze of krijg je een grote mond.'' In het Nederlands, dat dan weer wel.



Schouten, van het gelijknamige poeliersbedrijf, staat 'al sinds jaar en dag' op de Centrummarkt. Dat Leefbaar Rotterdam nu aan de bel trekt, omdat allochtone marktmeesters in dienst van de gemeente zich geregeld in het Turks zouden richten tot een deel van zijn collega's? ,,Volkomen terecht! Dit is al jaren gaande. Het leidt tot scheve gezichten en het gevoel dat de ene partij stiekem wordt bevoordeeld ten koste van de ander.''



Enkele tientallen meters verderop staat Piet (,,Nee, geen achternaam in de krant''). Hij verkoopt appels en aardappelen. Ja, op de 'mart' wordt geregeld Turks gesproken. ,,Op zich geen probleem, ware het niet dat de markt steeds minder plekken telt en het dus af en toe dringen is.''