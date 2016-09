'Alsnog onderzoek naar brand detentiecentrum'

Bij de brand ging van alles mis, blijkt uit een rapport van Amnesty International, Stichting Los en Dokters van de Wereld. De cellen werden niet centraal ontgrendeld toen de brand uitbrak en mensen werden 'opgevangen' op de luchtplaats waar het koud was. Ze kregen daar geen eten en geen extra dekens. Volgens het rapport zijn de lessen die geleerd hadden moeten worden na de brand op het detentiecentrum Schiphol elf jaar geleden, in de wind geslagen. Bij die brand kwamen elf mensen om het leven.



Paniek

De brand op 25 mei van dit jaar ontstond doordat een 47-jarige man uit Afghanistan zijn matras in brand stak. Op dat moment zaten 47 mensen in het centrum. Er brak paniek uit. De mensen konden pas hun cel uit toen de brandweer ze één voor één bevrijdde. ,,We zagen de bewakers langs lopen. We bonsden op deuren", heeft een gedetineerde verklaard. ,,Een bewaker deed het luikje van onze cel open, waardoor er nog meer rook binnen kwam." Na de brand zijn mensen naar de luchtplaats gebracht. Er was geen psychische nazorg: ten minste vijf mannen zijn in de isoleercel geplaatst. Daarbij is ook geweld gebruikt. In het detentiecentrum zitten geen criminelen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die niet de juiste papieren hebben om in Nederland te blijven.



Officieel onderzoek naar de Rotterdamse brand is nooit gedaan. Op initiatief van Joël Voordewind van de ChristenUnie pleiten PvdA, D66, SP en GroenLinks nu alsnog voor een onderzoek door de inspectie.