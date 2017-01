'Ambtenaar is zondebok in fraudezaak'

Misbruikt

De ambtenaar voelt zich op zijn beurt 'misbruikt' door de gemeente. ,,Hij werd gekoppeld aan de uitbaters van Waterfront en hij mocht zelfstandig handelen. Er was geen duidelijke opdracht en hij moest alles zelf oplossen. Nu zeggen leidinggevenden van niets te weten. Als opdrachtgever ben je ook verantwoordelijk, maar anderen vegen hun straatje schoon.''



De gemeente heeft ook aangifte tegen hem gedaan, wegens 'oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen en verduistering van geld'.

,,Ja, hij erkent fouten te hebben gemaakt. Hij had het pand beter moeten begrijpen en was niet ingesteld op malafide ondernemers'', zegt Rhijnsburger. ,,Maar falen is iets anders dan een strafbaar feit plegen.'



Werkzaamheden

De ambtenaar krijgt morele steun van collega's, zegt zijn advocaat Ton Rhijnsburger. Maar van zijn leidinggevenden hoort hij niets meer. De uitbaters van Waterfront konden ongestoord miljoenen euro's declareren, voor bouwklussen die nooit zijn uitgevoerd. Veel facturen heeft zijn cliënt goedgekeurd, zegt Rhijnsburger. ,,Hij ging af en toe kijken naar de werkzaamheden. Er stonden busjes en er waren bouwvakkers aan het werk. Hij ging ervan uit dat het werk werd afgemaakt. Zo ging het ook bij de De Doelen of bij De Schouwburg. Achter de muren heeft hij niet gekeken. Daar had hij de tijd niet voor.''



De fraudezaak kent twee belangrijke oorzaken, schetst de advocaat: een chaotische gemeentelijke dienst, in combinatie met een huurder die de boel doelbewust wilde flessen. Want, zo zegt hij, de werkdruk was hoog. ,,Hij had meer dan honderd panden in beheer. En het was intern de ene reorganisatie na de andere. De financiële software werkte niet; er was geen overzicht hoeveel geld er naar een specifiek pand ging. Een miljoen meer of minder valt niet direct op.''