Ambtenaar moet weg na relatie met wethouder

In een verklaring van Van Noort, die vrijdag is gepubliceerd op de website van VVD in Barendrecht, geeft hij aan de privé-kwestie te betreuren. ,,Op het moment dat vriendschappelijke gevoelens meer werden dan een warme vriendschap, hebben wij besloten het college te informeren. Wij hebben er ook over gesproken dat het verstandig zou zijn voor haar om elders te gaan werken. Dankzij snel en adequaat handelen van de gemeentesecretaris is aan deze wens inmiddels invulling gegeven'', aldus Van Noort.



Leon van Noort (42) werd een jaar geleden benoemd tot wethouder in Barendrecht, als opvolger van Jeroen Gebben. Daarvoor was hij gemeenteraadslid in Lansingerland. Van Noort werkte eerder bij het Rotterdamse bedrijf Connexys en bij ECT in de haven.