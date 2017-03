Ambtenaren gewezen op huisregel: Nederlands is voertaal

Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van Leefbaar over vermeende misstanden op de markten in de Maasstad. Rotterdams grootste coalitiepartij stelde vorige maand ‘meerdere serieuze tips en aanwijzingen’ te hebben dat marktopzichters van de dienst Stadsbeheer zich geregeld in een buitenlandse taal – vooral Turks – richten tot marktkooplieden met eveneens een migrantenachtergrond.



Door ‘onvoldoende professionele afstand’ in acht te nemen, wordt volgens Leefbaar de schijn gewekt dat ‘de ene partij wordt voorgetrokken ten koste van de andere partij’.



Het stadsbestuur deelt die zorgen echter niet. ‘Wij hebben geen aanleiding te veronderstellen dat de professionele afstand op de markt in het geding is’, schrijft wethouder Adriaan Visser (personeel en organisatie, D66).