'Ambulance kan niet alle gaten in de zorg dichtrijden'

Minder branden

De drukke oudejaarsnacht was dus de afsluiting van een druk jaar voor de hulpdiensten. Het aantal keer dat de brandweer uitrukte voor brand liep weliswaar terug, omdat er veel minder branden waren in woningen en gebouwen, maar er wordt vaker voor andere zaken een beroep gedaan op de brandweer. Bijvoorbeeld voor reanimaties, mensen te water, dieren in nood en voor noodweer waarbij straten en woningen onder water komen te staan.

Boos is hij over het geweld tegen hulpverleners. De inzet van politie was nodig zodat de brandweer haar werk kon doen op de Riederlaan en het Amelandseplein. ,,Wat we hier aan kunnen doen? Ik weet het niet, maar ik weiger te accepteren dat dit erbij hoort. We blijven herhalen dat mensen hun handen moeten afhouden van hulpverleners, want het is absurd dat wij niet ongestoord ons werk kunnen doen. We zetten ons in dat er volgende jaarwisseling minder incidenten zijn en geen geweld tegen onze mensen.’’