'Ambulance light' voor vervoer tussen ziekenhuizen

Door bezuinigingen in de zorg werken veel ziekenhuizen samen en zijn bepaalde behandelingen niet meer mogelijk in sommige gemeenten. Hierdoor moeten patiënten vaak van het ene naar het andere ziekenhuis worden gereden. Op Voorne-Putten bijvoorbeeld worden patiënten, omdat veel specialisaties uit het ziekenhuis van Spijkenisse verdwenen zijn, vaak voor behandelingen naar het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis of het Van Weel Bethesda Ziekenhuis in Dirksland gebracht.



Efficiënter

In het nieuwe type ambulancevervoer dat Wijten voor ogen heeft, zullen vaker ziekenhuisverpleegkundigen in het voertuig zitten. Voordeel hiervan is dat ambulanceverpleegkundigen dan veel efficiënter kunnen worden ingezet.



De directie van het Franciscus Gasthuis & Vlietland waardeert het streven van Wijten om de lange wachttijden voor patiënten tegen te gaan, aldus een woordvoerder. De zorginstelling onderschrijft ook de stelling van de directeur dat bijzondere omstandigheden om onorthodoxe maatregelen vragen. Maar óók ziekenhuizen kampen met een tekort aan gespecialiseerd personeel, bendrukt de woordvoerder. De ziekenhuizen zijn in overleg met de AZRR 'om deze problemen samen op te vangen.'