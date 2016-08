Ambulance zonder haast vaker te laat

Afgelopen jaar rukten de ambulance in de regio Rotterdam-Rijnmond een recordaantal keren uit. In 2015 steeg het aantal 112-meldingen tot 110.000, 15 procent meer dan drie jaar eerder.



Spoedritten gaan altijd voor, stelt directeur Arie Wijten. ,,Dat bij nood een ambulance beschikbaar is, daar kun en mag je altijd op rekenen'', stelt hij. ,,Bijna 94 procent van de spoedritten in de regio is er binnen vijftien minuten.''



Gevolgen

De drukte heeft echter gevolgen voor het 'besteld vervoer', zoals de ritten op afspraak in jargon heten. Wie van het ene ziekenhuis naar het andere moet, bijvoorbeeld om te herstellen van een ingewikkelde operatie, wordt ook vervoerd met de ambulance. Of wie thuis wordt verzorgd, maar naar het ziekenhuis moet voor een onderzoek of behandeling. Dit is ongeveer een derde van het totale aantal ambulanceritten per jaar.



Directeur Wijten stelt dat het steeds vaker voorkomt dat deze patiënten moeten wachten op een ambulance omdat die op dat moment nodig is om in actie te komen voor een melding via 112.



,,Een enkele keer moet iemand zelfs uren wachten'', vertelt hij. ,,Dan kun je zeggen als iemand overgeplaatst wordt: ach, in het ziekenhuis is hij in elk geval veilig. Maar je kunt dit niet verkopen. Zeker niet als iemand bijvoorbeeld in de gang ligt te wachten.''



In gesprek

Bovendien zorgt het ook voor problemen als iemand de afspraak voor zijn onderzoek of behandeling niet haalt. ,,We zijn in gesprek met ziekenhuizen over oplossingen, want zij snappen ook dat we onze best doen. Maar tegelijkertijd hebben zij een probleem als iemand te laat komt.''



De verzekeraars hebben voor dit jaar een extra bijdrage gegeven, maar omdat het nog steeds drukker wordt, is dit niet voldoende. ,,Er moet nog geld bij.''