Animeerbar Mon Cheri heropent na moord

Een klassieke animeerbar blijft Mon Cheri dus niet. ,,Maar alle danspalen blijven erin en zullen ook zeker gebruikt worden. Ik heb mooie meiden aangenomen voor achter de bar. Drankjes zijn niet zo duur als in echte animeerbars. Er wordt Bavik-bier en Russische wodka geschonken. Dansen in de palen gebeurt spontaan.''



De Leeuw wil een sfeer zoals die in BAR aan de Westkruiskade, zo'n zes jaar geleden. ,,Alcoholisten, Surinamers en hipsters zij aan zij aan de toog.''



Mooiste cocktail

De horecaondernemer, tevens oprichter van de Maatschappij voor Volksgeluk, ziet genoeg nieuwe kroegen in Rotterdam verschijnen. ,,Daar mis ik sfeer. Belangrijker is waarschijnlijk om de mooiste cocktail en duurste wijn te schenken. Ik denk: het draait om de mensen binnen. Café Ouwehoer op de Kaap, dat verwijst naar hetzelfde stukje redlight-geschiedenis, is te vergelijken, alleen wordt Mon Cheri minder een bruin café.''



Het persoonlijk contact mist De Leeuw ook in zijn eigen BAR, dat afgelopen weekend het vierjarig bestaan in het Schieblock vierde. ,,Ik ga hier zelf achter de bar staan. Doordeweeks wordt het een buurtkroeg en

's avonds tot diep in de nacht een gezellig café waar gedronken, gepraat, versierd en gedanst wordt. Verdwaalde matrozen die voor betaalde dames komen, verwijs ik na een drankje door naar Whites, verderop aan de Westzeedijk.''