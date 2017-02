Annabel strikt Golden Earring op toilet

Yagoub liep de zanger begin november tegen het lijf in The Boathouse in Kralingen, waar de 68-jarige Hay een benefietoptreden gaf ten bate van de hersenziekte CAA. ,,Ik stond in het toilet en ineens stond Barry Hay naast me. Ik groette hem en dacht nu moet ik mijn kans pakken.’’ Yagoub zei brutaalweg dat het tijd werd dat Golden Earring eens Annabel zouden aandoen. ‘Nou dan doen we dat toch?’ luidde volgens Yagoub het antwoord.



Het management van de band heeft wel eerst de zaal aan de Schiestraat bekeken en het geluid gecheckt. Na hun goedkeuring kon een datum worden geprikt. Golden Earring treedt op woensdag 19 april op in Annabel, de voorverkoop begint vrijdag om 12.00 uur, kaarten kosten 34 euro (exclusief reserveringskosten).



Op 18 augustus staat Golden Earring ook op Culinesse in Nesselande. ,,Daar geven ze een festivaloptreden, dat geeft een heel andere sfeer dan bij een intiem cluboptreden’’, zegt Yagoub, die verwacht dat de 1200 beschikbare kaarten in een vloek en een zucht zullen uitverkopen.