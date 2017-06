Anonieme melder tipt politie over moord Parsa Maboud (21)

Een anonieme melder heeft de politie getipt over de nog onopgeloste moord op de 21-jarige Parsa Maboud uit Zoetermeer. De man werd zondagavond 28 mei doodgeschoten toen hij met wat kennissen bij een vriend zat te barbecueën aan de Paardebloem in de Rotterdamse wijk Ommoord.

De nog onbekende man meldde dat bij de liquidatie twee daders betrokken waren van wie één een bolle man is. De politie is niet alleen nog op zoek naar de daders, maar ook naar de anonieme beller. Hij wordt opgeroepen zich te melden.



De daders wisten de fatale avond ongezien weg te komen. Wel werd later de vluchtauto gevonden op de Zernikeplaats, niet ver van de plek waar het slachtoffer om het leven kwam. Het voertuig, een huurauto, was beschadigd doordat tijdens de dollemansrit op de Wasbloem een schuurtje werd geramd.

Signalement

Rond kwart over tien die avond waren twee mannen op het groepje vriendje rond de bbq af komen lopen. Eén van hen opende het vuur. Parsa probeerde nog weg te komen, maar werd getroffen door de kogels. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.



De politie beschikt inmiddels over een redelijk bruikbaar signalement van het duo. Getuigen spreken van twee jonge getinte mannen, van wie de ene lang en slank is en de ander korter en wat dikker. Hij wordt volgens de politie steeds omschreven als 'bol’ of ‘vet'. Omdat met name de combinatie van de twee gezochte mannen opvallend is hoopt het onderzoeksteam dat alsnog tips over hen binnenkomen.

Invallen