Anti-Piet-demonstrant niet vervolgd

Genoeg ondertekenaars voor bur­ger­ini­ti­a­tief Bethelkerk

11:19 De petitie om de bedreigde Bethelkerk in hartje Barendrecht te redden, is ruim 80 keer ondertekend. Dat is fors meer dan de benodigde vijftig handtekeningen die zijn om een burgerinitiatief in te kunnen dienen.