Antilope valt giraf aan in Diergaarde Blijdorp

Verdachte dubbele li­qui­da­tie­po­ging Noordeloos op nationale opsporingslijst

21:41 In het tv-programma Opsporing Verzocht is vanavond opnieuw gevraagd uit te kijken naar de vuurwapengevaarlijke Gerel P. De 34-jarige man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dubbele liquidatiepoging in Noordeloos in december.Â