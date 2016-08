Apotheken even failliet vanwege muziekrekening

Buma Stemra stuurt namens muzikanten, componisten en tekstdichters rekeningen naar bedrijven voor het draaien van muziek in een 'professionele omgeving', legt Janssen uit. ,,De mensen die wij vertegenwoordigen hebben recht op die vergoeding.''



Volgens Janssen is er 'een zeer uitvoerig traject' aan vooraf gegaan met brieven, herinneringen en deurwaarders, maar uiteindelijk zag Buma Stemra geen andere oplossing dan begin deze maand het faillissement van de apotheken aan te vragen.



Het is niet voor het eerst dat Buma Stemra zich genoodzaakt ziet tot deze stap te zetten. Ook deze maand heeft Buma Stemra het Haagsche restaurant De Drie Konijntjes failliet laten verklaren.



Opgelost

Bij de apotheken gaat het om De Esch in Rotterdam en apotheek Adelheid in Den Haag. Beide maken deel uit van dezelfde keten, de Spanhoff groep. Die laat weten dat de kwestie is opgelost. Verder zegt de Spanhoff Groep niet op de zaak in te kunnen gaan. Beide pillenwinkels zijn niet gesloten.



Het ging om 'geringe geldbedragen', zegt Luuk van der Sluis van het kantoor DVDW Advocaten, die is als curator is aangesteld in de twee faillissementszaken. ,,De apotheken hebben zich verzet tegen het faillissement.'' Met succes. Ze konden aantonen wel degelijk over voldoende middelen te beschikken. Daarmee is een daadwerkelijke sluiting voorkomen en is voor hem ook de klus geklaard.



Volgens de KNMP, de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers, is het niet eerder voorgekomen dat apotheken op deze wijze zijn aangepakt door Buma Stemra. De belangenclub spreekt van individuele gevallen waar zij als brancheorganisatie geen standpunt over inneemt.