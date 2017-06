Aquapark Splash komt terug

Het park kan worden herbouwd dankzij massale steun van particulieren en ondernemers, geeft hij aan. ,,De crowdfundingsactie die gisteravond spontaan is opgestart door een gast is hartverwarmend. Er stond hier op het strand vandaag ook opeens een ondernemer die 10.000 euro doneerde en eraan toevoegde dat hij ook in zijn kennissen- en vriendenkring ging informeren of anderen bij kunnen springen. De brandweer besteedt de wekelijkse oefenavond vanavond aan het van de rotsen halen van stukken steiger die daar nog op liggen en ook kapot dreigen te slaan.’’

Dankbaar

Het park voor de allerkleinsten komt helaas niet meer terug, laat hij weten. ,,De steiger van dit onderdeel is kapot gegaan. Maar de rest komt wel terug. De steigerleverancier komt helpen de steiger terug te bouwen. Iemand heeft zijn boot aangeboden zodat ik weer palen kan slaan. Ik weet niet hoe alle hulp ontstaat, maar ik ben er intens blij mee. Mijn dank is niet in woorden uit te drukken. Ik zag gisteren mijn hele vermogen aan gort getrokken worden door natuurgeweld zonder dat ik kon ingrijpen. Dat is verschrikkelijk. En zoiets is niet te verzekeren. Als dat mogelijk was, had ik dat natuurlijk wel gedaan.’’