Arboarts controleert spijbelaars

De aanpak werkt. Het aantal jongeren dat zonder diploma de middelbare school of het mbo verlaat, is in vijf jaar 42 procent gedaald.

Maar deze strenge spijbelaanpak heeft een ongewenst bijeffect. Nu leerlingen weten dat ongeoorloofd verzuim wordt afgestraft, melden zij zich vaker ziek. Hoe groot die stijging precies is, is niet duidelijk. Maar het effect is aanwezig genoeg om de schoolarboarts van M@ZL in te voeren.



Volgens de bedenker werkt deze methode vooral goed omdat ziekteverzuim een signaal kan zijn van een onderliggend probleem. Zo kan een leerling zich ziek melden omdat hij wéér moe is. Dit hoeft geen medische oorzaak te hebben; de klachten kunnen ook ontstaan door stress over geld of familie. Daar ligt een kans voor hulpverleners.



Het Scheepvaart en Transportcollege kan over verzuim meepraten. Deze mbo-instelling pakt haar relatief hoge uitvalpercentage aan door de opleidingen kleinschaliger te maken en een opvanglokaal te openen. ,,Studenten hadden les in ons gebouw van veertien verdiepingen. Werden ze op de zevende uit de les gezet, gingen ze rondzwerven en verdwenen ze ongezien uit school", aldus woordvoerder Simonette Kraaij. ,,Als dit vaker gebeurt, verliest een jongere het contact met de opleiding."



Door persoonlijker contact en het opvanglokaal is het aantal uitvallers op mbo niveau 1 in één jaar rap gedaald, maar het aantal zieken groeide ook. Echter, tegenwoordig daalt dát aantal eveneens. ,,De jeugdarts is één dag per week aanwezig en wij merken nu al effect."