Wat niet hoeft te gebeuren, gaat hij verder, is een aanpassing van het bestemmingsplan, zoals GroenLinks voorstaat. Daardoor zouden verskramen ook op bescheiden schaal aan horeca kunnen doen, wat de overlevingskans vergroot.



Geen goed idee, meent Maas. ,,We moeten oppassen dat de Markthal niet net zoiets wordt als de De Hallen in Amsterdam. Alleen maar een foodcourt. Bovendien, zoveel horeca kán helemaal niet in de Markthal. De luchtinstallatie kan niet zoveel uitstoot van vet per vierkante meter verwerken.’’



Waar hij wél voor pleit is lagere huren voor de ondernemers, en creatieve manieren om meer omzet te draaien. ,,Je kunt Klépierre helpen door meer kramen in de hal te krijgen. Door bijvoorbeeld units op te splitsen, en er kleinere zaakjes van te maken. Dat kan prima, kijk maar in het buitenland.’’



En ja, de Rotterdammers, die moeten de weg naar de Markthal vinden, en hun versaankopen in het kleurrijke complex in hartje stad doen. Dat is een van de voornaamste doelen van de hele exercitie. ,,Communicatie is belangrijk. Rotterdams, recht voor z’n raap. Mensen moeten daar graag willen kopen. Omdat ze zich in de Markthal op hun gemak voelen, omdat het er gezellig is. En niet te duur.’’



Een woordvoerster van Klépierre zegt in een reactie een eventueel onderzoek met de gemeente Rotterdam zelf te willen bespreken. ,,Want daar hebben we goed contact mee. En datzelfde geldt voor Winy Maas.’’