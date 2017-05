Arine Prins over moord op haar man Peet: 'Ik moet verder'

Zes weken geleden veranderde het leven van Arine Prins in een hel. Haar man Peet van Es werd gemarteld bij hen thuis in Zuid-Afrika en vermoord . De Vlaardingse keerde samen met zoon en dochter terug.

Geen baan, geen geld, geen huis. Maar nog veel erger: geen man en geen vader meer. ,,Alles is weg, kapotgemaakt in Zuid-Afrika. Wij zijn getraumatiseerd, maar moeten verder. We kunnen niet ten onder gaan aan zelfmedelijden.’’

Quote Hier kan niemand ons iets aandoen, dat geeft rust Arine Prins Het tekent Arine Prins als ze spreekt over haar gevoel. Ze woont nu in Vlaardingen, in een huis dat een vriendin beschikbaar stelde. Soms zijn haar woorden hard, dan weer liefdevol. Soms gaan ze gepaard met tranen, dan weer verschijnt er een glimlach op haar gezicht. Zoon Beer (24) is aan het werk en dochter Sterre (21) heeft een sollicitatiegesprek. Ze mogen er tot eind juni blijven wonen en dat voelt goed. ,,We zijn hier veilig. Hier kan niemand ons iets aandoen, dat geeft rust.’’

Schiedammer Peet van Es (55), zijn vrouw Arine Prins (53) uit Vlaardingen en hun kinderen waren een gelukkig en hecht gezin. In 1999 vertrekken ze vol goede moed naar Zuid-Afrika, voor the African dream. ,,We waren er ook écht gelukkig. Hadden er ruimte, vrienden en hebben ons altijd veilig gevoeld. We hebben nooit angst gehad. We sliepen altijd met de deuren open, dat kon.’’

Noodlot

Totdat op vrijdag 7 april het noodlot toeslaat. Arine zit samen met een familievriend buiten voor hun boerderij vlakbij de stad Barberton, de kinderen zijn op pad. Peet ligt boven op bed omdat hij zich niet zo lekker voelt. Vijf gewapende mannen doemen op en sleuren de twee naar binnen, ze worden vastgebonden. Boven wordt Peet urenlang gemarteld, het kost hem zijn leven.

Ook Arine wordt aangepakt, maar overleeft de hel. ,,Ik heb alleen geen gevoel meer in mijn linkerhand, die is een paar uur afgekneld geweest’’, zegt ze zich verontschuldigend voor het feit dat ze constant over die toegetakelde hand wrijft.

Nu, precies zes weken later, is het gezin weer in Nederland, met dank aan de ambassade en hun vrienden die een inzamelingsactie begonnen. Peet is begraven. ,,Het is zo onwezenlijk, alsof we nooit in Zuid-Afrika zijn geweest. Ik voel me hier totaal ontheemd. Dat is gek, want ik woon nu voor de derde keer in deze straat. Het zal wel ergens goed voor zijn.’’

Als dochter Sterre even later binnenkomt en vertelt dat ze is aangenomen en diezelfde middag al zwemles moet geven, is Arine enthousiast: ,,Dat is heel fijn voor je, dan gaan we zo een badpak kopen.’’ Ook Sterre is blij. ,,We zitten in een heel diep gat, ik heb afleiding nodig’’, vertelt ze. ,,Ik hoop dat werken de pijn een beetje kan verzachten.’’

Nooit meer terug

Eén ding weten moeder en dochter zeker: ze willen nooit meer terug naar Zuid-Afrika. ,,Niet om er te wonen in elk geval’’, haast Sterre zich te zeggen. ,,Mijn vriend woont daar nog wel, we gaan proberen hem naar Nederland te krijgen. Dat moet gewoon lukken.’’

Ze zijn strijdvaardig. ,,Dat word je vanzelf als je lang in Zuid-Afrika woont’’, bekent Arine. ,,Wat wij daar hebben meegemaakt, daar wil ik graag nog een keer een boek over schrijven.’’ Sterre knikt en vult haar moeder aan: ,,Ja, Zuid-Afrika is een prachtig land, maar de mensen, die verzieken alles...’’

En dat terwijl Peet geen vlieg kwaad deed. Arine: ,,Hij redde het leven van levensgrote kakkerlakken, maar ook van mieren. Was geen racist. Hij haalde altijd het beste in mensen naar boven, ook in ons. We deelden alles met elkaar.’’

,,Ja, zelfs als jij beneden was en pappa boven, dan appten jullie nog met elkaar’’, geeft Sterre als voorbeeld. ,,Ja, dat is waar’’, reageert Arine. ,,Nu denk ik ook constant: ‘dat laat ik Peet even weten’. Maar dan pak ik mijn telefoon en realiseer ik me ineens dat hij er niet meer is. Dan doe ik het maar in gedachten.’’

Een paar maanden voor de fatale inval begon Peet het huis op te ruimen. Het stel had plannen om naar Nederland terug te keren. ,,Hij had alles gesorteerd. Heel gek, alsof hij aanvoelde dat er iets ging gebeuren. Peet was vaak emotioneel. Dan kwam hij weer een tekening van de kinderen tegen, dan weer een afdruk van een handje of voetje in gips. Hij zei ook dat hij alles in zijn leven had gedaan en nog maar één ding wilde: met mij verder. We zouden nog een keer trouwen, op het strand van Ibiza. Wie weet, als ik mezelf weer een beetje heb hervonden, ga ik er toch naartoe.’’

Opsluiten

Eerst wil Arine haar leven weer op de rails krijgen. ,,Het liefste zou ik mezelf in huis opsluiten. Kaarsen en muziek aan en verder niks. Ik heb mijn kroost waar ik voor moet zorgen, ik móet wel verder. Ik hoop dat als we straks een eigen huisje met een tuintje hebben, dat er weer licht komt. Nu is het vooral donker.’’