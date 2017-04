Arrestant (44) zingt na diefstal vlag Feyenoordliederen in politiebus

60 meter zweven boven Rotterdam op Koningskermis Schiehaven

21:25 Op de Koningskermis in Rotterdam staat een gigantische zweefmolen. Around The World staat pas een paar dagen op de kermis. Tot voor kort stond ze nog op de Dam in Amsterdam, maar moest daar weg wegens veiligheidsmaatregelen voor het verjaardagsdiner van koning Willem-Alexander in het paleis op de Dam.