Arrestatie man met vuurwapen in sok leidt naar illegaal pokertoernooi

De Rotterdammer werd woensdagavond bij een preventief fouilleeractie op de Laan op Zuid gecontroleerd. Hij werkte volgens de politie mee, maar gedroeg zich nerveus. Daar had hij een goede reden voor, want de bobbel in zijn broekspijp bleek een geladen vuurwapen te zijn. Twee passagiers werden ook aangehouden, maar zijn weer vrijgelaten. De auto werd in beslag genomen.



Politieonderzoek leidde naar een woning in Rotterdam-Zuid. Daar was een illegaal pokertoernooi aan de gang. De 42-jarige bewoner werd aangehouden op verdenking van overtreding van de wet op de kansspelen. Het spelmateriaal en het aanwezige geld, zo’n 800 euro, is in beslag genomen.