Arrestaties voor mishandeling Barendrechtse broers

De politie werd maandag gebeld door een man die verklaarde dat hij op zijn fiets op de Dorpsstraat-Oost was klemgereden door een grijze auto. De bestuurder zou zijn uitgestapt en hem bij zijn keel hebben gegrepen. Een blonde vrouw zou iets naar de verdachte hebben geroepen, waarna het slachtoffer losliet. De vrouw ging weg op de fiets en de verdachte te voet.



Even later kreeg de politie melding van twee broers die in dezelfde straat zouden zijn mishandeld. Zij zouden een woordenwisseling hebben gehad met een blonde vrouw. De dame zou vervolgens iemand hebben gebeld, waarna een man met een grijze auto was aangekomen en hen hebben aangevallen. De broers liepen verwondingen in hun gezicht op en moesten voor een behandeling naar het ziekenhuis.



De politie vermoedt dat bij beide incidenten dezelfde personen betrokken zijn geweest. Na onderzoek werd gistermiddag een 32-jarige Rotterdammer (32) aangehouden in een woning in Barendrecht. Een 32-jarige vrouw uit Barendrecht werd vandaag opgepakt. De politie is op zoek naar getuigen.