Arrestatieteam doet inval in woning in Schiedam-Noord

De woning werd al sinds 12.00 uur vanmiddag in de gaten gehouden door de politie. Aanleiding was een verkeersruzie in Rotterdam eerder op de dag, waarbij iemand volgens een getuige een vuurwapen had getoond. Onderzoek leidde naar de Verdistraat in Schiedam.



Rond 13.30 uur werd de bewoner van het huis, een man in een omgebouwde scootmobiel, aangehouden bij de supermarkt in de buurt. Hij werd gehoord, maar wordt niet als verdachte gezien.



Flitsgranaten

Rond 15.30 uur viel het arrestatieteam de woning binnen. Daarbij werden twee flitsgranaten gebruikt. In de woning troffen de agenten in eerste instantie niemand aan. Een tweede verdachte had zich echter in de kelder verstopt. De politie kamt het huis uit op zoek naar het vuurwapen.



Vanwege de politieactie werd een groot deel van de Componistenbuurt afgezet. Onder meer de Mozartlaan, Smetanalaan en Borodinlaan werden afgezet voor alle verkeer en voetgangers. Veel nieuwsgierigen stonden bij de afzetting te kijken.