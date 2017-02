Art Rotterdam: 125 galeries tonen jonge kunst

In het oude distributiecentrum is verder werk te zien van de zestig kunstenaars die in 2015 een stimuleringspremie kregen van het Mondriaanfonds. Ook is er onder meer een videokunstafdeling op deze achttiende aflevering van de beurs.



Vorig jaar bezochten 26.500 belangstellenden Art Rotterdam. Fons Hof, mede-oprichter en directeur van de kunstbeurs, merkte dat de markt voor hedendaagse kunst de laatste kwart eeuw enorm groeide. ,,Was de omzet van hedendaagse kunst bij de belangrijke veilinghuizen 25 jaar geleden nog te verwaarlozen, nu is meer dan 13 procent van de geveilde kunstwerken van de hand van levende kunstenaars.''



,,De enorme groei van welvaart maakte het voor grote groepen mogelijk om kunst te gaan kopen'', legt hij uit in een inleiding op de beurs. ,,Tegelijkertijd droogden het aanbod van negentiende-eeuwse en oude kunst op.'' Jonge kunstenaars als Damien Hirst deden van zich spreken. ,,Zij zorgden er voor dat hedendaagse kunst populair werd bij grote groepen van de bevolking.''