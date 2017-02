Art Rotterdam trekt ruim 26.000 bezoekers

Excelsior mag na wat gedoe toch aantreden in speciale shirts

12:33 Excelsior speelt vandaag tegen FC Twente in een speciaal tenue om aandacht te vragen voor de stichting Support Casper, die geld inzamelt voor onderzoek naar alvleesklierkanker. Gedoe over het shirt dreigde bijna roet in het eten te gooien.