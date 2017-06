Artsen gluren een dagje mee op de intensive care van de buren

Zijn witte jas, voorzien van het logo van het Erasmus MC, zit hem als gegoten. Lambert Krist ziet eruit als iedere arts in het academische ziekenhuis. Maar de moeite die het de intensivist deze morgen heeft gekost om een plekje te vinden om zijn auto te parkeren in het Rotterdamse centrum, verraadt dat hij deze dag niet zijn gewone ochtendritueel afwerkt. Op een gewone werkdag parkeert Krist zijn auto namelijk bij zijn eigen ziekenhuis, het Franciscus Vlietland in Schiedam. Vandaag is hij slechts te gast bij het Erasmus MC, zoals collega-intensivisten ook te gast zijn op de intensive care (ic) van buurziekenhuizen. Het is de eerste keer ooit dat deze uitwisseling is opgezet. Om elkaar beter te leren kennen en om van elkaar te leren. Ruim een jaar geleden vonden de ic's van tien ziekenhuizen in de Rotterdamse regio elkaar. Het doel: een volle intensive care voorkomen, vooral bij het Erasmus MC. Het gebeurde te vaak dat een patiënt bijvoorbeeld naar een ziekenhuis buiten de regio moest, omdat er in Rotterdam geen plek meer was. Of dat een operatie die al langer in de agenda stond, opeens moest worden afgezegd omdat er geen bed op de ic meer was.

Samenwerken tussen de tien ziekenhuizen was nodig om de 136 bedden op de ic's in de regio te gebruiken. Waarbij elke patiënt op de beste plek moet liggen. En die beste plek is niet altijd het Erasmus MC. De bedden in het academische centrum zijn bijvoorbeeld voor de patiënten die meer zorg nodig hebben, net een ingewikkelde operatie hebben ondergaan of een hart-longmachine nodig hebben. Waar in een verder verleden de samenwerking moeizaam was, kwam deze nu mede met de hulp van de stichting BeterKeten goed van de grond. Het last minute afzeggen van operaties of het verhuizen naar een ziekenhuis buiten de regio voor een ingewikkelde ingreep, gebeurt veel minder vaak. ,,We hebben altijd een ic-bed voor de patiënt die het nodig heeft'', vertelt prof. dr. Diederik Gommers, hoogleraar en afdelingshoofd van het Erasmus MC. ,,We verplaatsen een patiënt alleen als het kán. En als die akkoord gaat.''

Loslaten

Bij het overplaatsen moet de arts zijn patiënt loslaten. Of hij nu van het Erasmus MC naar een ander ziekenhuis gaat, of juist omgekeerd omdat het slechter gaat. Daarom is het belangrijk dat de arts het vertrouwen heeft, dat de zorg in het andere ziekenhuis net zo goed is. Door bij elkaar een kijkje in de keuken te nemen, neemt dat vertrouwen toe.



Gommers: ,,Het is belangrijk dat een overplaatsing drempelloos gaat. Als je een gezicht voor je ziet, als je elkaar belt, gaat het overleg makkelijker.'' Lambert Krist was de eerste gast in het Erasmus MC. Hij keek een dagje mee met Corstiaan den Uil. ,,Onze tent is natuurlijker groter dan die van het Vlietland. Het is leuk te horen hoe bij hen wordt gewerkt en hoe de sfeer is'', zegt Den Uil.



Waar het Vlietland acht IC bedden heeft, heeft het Erasmus MC 45 bedden. Krist: ,,De schaal hier is anders. Er zijn meer collega's, er is meer overleg. Het is leuk eens in een andere omgeving rond te lopen. Je ziet veel overeenkomsten met ons. Van de verschillen kunnen we leren.''