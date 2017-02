Atsma maakt regiedebuut met film Rotterdam, I Love You

,,Ik mijmer er al jaren over een keer de stap naar regie te maken’’, vertelt Atsma, die zelf ook een filmscript aan het schrijven is. ,,Ik kreeg, nadat ik her en der had laten vallen dat ik wel eens de regiestoel wilde uitproberen, ook wel aanbiedingen voor een romantische komedie of een aantal afleveringen voor een tv-serie.’’

Pluspunt

Rotterdam, I Love You is het eerstvolgende deel in de Cities of Love-filmserie, waarin door een keur aan filmmakers een ode wordt gebracht aan de betreffende wereldstad. Het is het vierde deel in deze reeks; eerder werden er producties gewijd aan New York, Parijs en Rio de Janeiro. In totaal bestaat Rotterdam, I Love You uit elf segmenten. De film moet in 2018 in bioscopen wereldwijd te zien zijn.