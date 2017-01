Auto met vrouw en kind te water in Nesselande

Burgemeester Hellevoetsluis is van harte welkom om mee te eten

9:50 Ze hebben burgemeester Milène Junius van Hellevoetsluis wel eens de hand geschud bij de opening van een expositie, maar nog niet uitgebreid gesproken. Kunstenaar Rein Peelen (60) en zijn vrouw Marjan (52) zijn dan ook erg enthousiast over het voornemen van Junius om dit jaar bij mensen thuis te komen eten. Bij de familie Peelen is ze in elk geval van harte welkom, vertelt het stel.