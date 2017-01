Auto over de kop op A20 bij Schiedam

Pijlen » Update Deel Spangen ontruimd na gaslek

15:39 De omgeving van het Staringplein in de Rotterdamse wijk Spangen is vanmiddag om 14.30 uur ontruimd vanwege een gaslek in een woning. Dat meldt de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. ,,Het is zaak zo snel mogelijk het gaslek te dichten.’’