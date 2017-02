Auto's door brand verwoest in Vlaardingen en Ridderkerk

In de Fultonstraat in Vlaardingen gingen op een industrieterrein vijf auto's in vlammen op. Ook woedde er kort tijd brand in een naastgelegen gebouw.

Zeker is dat het vuur in een van de voertuigen is begonnen. Het gaat vermoedelijk om brandstichting, de politie onderzoekt de zaak. Vorig jaar werd Vlaardingen geteisterd door een autopyromaan, die constant op een andere plek in de haringstad opdook. De laatste maanden was het echter rustig. Niemand raakte gewond bij de brand in Vlaardingen.