Automobilist gaat vaak in de fout bij kentekenparkeren

Vorig jaar zomer werd het kentekenparkeren in heel Rotterdam ingevoerd. Niet langer moest de automobilist een bonnetje achter zijn voorruit leggen. Het invoeren van het kenteken bij een automaat of in een parkeerapp is genoeg. Dat gaat echter vaak mis. Bij bijna 90 procent van alle 34.075 bezwaren was het de automobilist zelf die in de fout ging, dus zo'n 30.000 keer. Het grootste deel tikte zijn kenteken verkeerd in bij de automaat, maar ook met een parkeerapp ging het vaak mis. Sommige parkeerders hebben twee auto's in de app staan en kozen dan net de verkeerde. Enkele duizenden Rotterdammers maakten ook een fout bij het aanmelden van bezoekersparkeren, waarbij bezoek voor een gunstig tarief enkele uren zijn auto kwijt kan op straat. Het bezoekje kreeg echter een vervelend staartje als opeens een parkeerbon op de mat viel.

Teruggestort

Als aangetoond kan worden dat betaald is, wijst de gemeente een bezwaar toe. De boete van 61,67 euro, die direct moet worden betaald, wordt dan teruggestort. Bewijs is bijvoorbeeld het bonnetje, dat bij de parkeerautomaat afgedrukt kan worden. In de app staat de parkeergeschiedenis.



Met het toewijzen van het bezwaar geeft de gemeente gehoor aan de uitspraak van de Hoge Raad eerder dit jaar. Die stelde dat er geen boete kan worden uitgedeeld als een automobilist heeft betaald voor parkeren, ook al was het voor het verkeerde kenteken.



Record

Door de inzet van de scanauto -die razendsnel kan controleren of er parkeergeld is betaald- heeft de gemeente dit jaar een recordaantal boetes uitgedeeld. Dit zijn er nu al zo'n 300.000, gemiddeld 780 per dag. Hiermee haalt de gemeente naar verwachting dit jaar 17,6 miljoen euro op. Met dit geld wordt de handhaving betaald.



Een enkele keer wordt een boete uitgedeeld door een fout van de scanauto en niet van de parkeerder zelf. Zo gebeurde het in het verleden wel eens dat auto's die op een eigen parkeerplaats stonden toch een boete kregen, omdat de scanauto dit niet door had. Dit probleem is nu verholpen.