Avond met Gio in één dag uitverkocht

Update Laurens moet kleine tehuizen sluiten

13:22 Verpleeghuis De Naber in Rotterdam-Ommoord moet sluiten. Dat heeft zorginstelling Laurens vandaag bevestigd. Volgens de organisatie is het door wijzigingen in de zorgfinanciering niet meer mogelijk kleinere vestigingen open te houden. Ook tehuis De Zomerhoek in Sportdorp (IJsselmonde) zal dicht moeten.