Avondspits tijdens Maastunnelsluiting 'niet drukker dan normaal'

Wie naar Zuid moet, wordt geadviseerd de Willemsbrug te nemen. ,,Het is een drukke avondspits'', zegt Sander van Beurden, manager stedelijke bereikbaarheid. ,,Maar het is niet drukker dan normaal.''



Vanuit de Verkeersregiekamer worden de verkeersstromen in de gaten gehouden. ,,We kunnen bijvoorbeeld verkeerslichten bijstellen als het ergens opstroopt en zo het verkeer doseren.''



De Maastunnel is twee jaar afgesloten voor het autoverkeer richting Zuid. De gemeente heeft het liefst dat mensen de auto laten staan of buiten de spits rijden.