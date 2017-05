Avondvierdaagse loopt op z'n laatste benen

Een lange sliert kinderen trekt door woonerven en over dijken, al zingend over een potje met vet dat op de tafel is gezet. Met in elk heuptasje een weekvoorraad snoep, of - lekker verantwoord - hompen komkommer. Deze traditie, de avondvierdaagse, dreigt stilletjes uit de straten te verdwijnen.



De Regionale Wandelsportvereniging Zuid-Holland, die achter de schermen tientallen startbureaus ondersteunt, kampt met vergrijzing en een tekort aan vrijwilligers. Ook ziet het bestuur steeds meer scholen en ouders afhaken, omdat zij het wandelfestijn te veel werk vinden.



Voorzitter Jack van Vive (81): ,,Vorig jaar deden 31.000 kinderen uit de regio mee aan ongeveer 40 avondvierdaagsen in de regio. Twintig jaar geleden was dit aantal twee keer zo hoog. Toen deden scholen nog mee en schreven ouders zich netjes in als ze kinderen begeleidden."



Volgens Van Vive vinden scholen het te veel werk om inschrijfformulieren uit te delen en weer in te nemen, en het inschrijfgeld te verzamelen. ,,Dit vraagt natuurlijk enige coördinatie en dat kunnen zij er niet bij hebben. Met als resultaat dat hun leerlingen veelal niet meedoen."