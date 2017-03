Azzedine Karrat: Ook ik speel PlayStation

Wat ziet u als u in de spiegel kijkt?

,,Ik zie iemand die ik zelf niet altijd even goed herken. Er is veel gebeurd de afgelopen jaren. Van een eigen it-bedrijf, naar imam van de Essalam Moskee. Aan de ene kant had ik dat niet verwacht. Aan de andere kant kom ik uit een gezin van islamologen, dus ergens was het een logische stap.''



Bent u altijd al erg geïnteresseerd geweest in theologie?

,,Daar heb ik als kind niet bewust voor gekozen. In Marokko waren er toentertijd twee opties: de moderne school of de Koranschool. Mijn vader koos voor de Koranschool, waar ik vanaf mijn 5de naartoe ging. We maakten lange dagen van 06.00 tot wel 17.00 uur. Soms werd ik ook voor extra klusjes gevraagd, omdat de leraar vond dat ik talent had.''



U was 12 toen u naar Nederland kwam. Wat herinnert u zich vooral?

,,Gemengde gevoelens. Ik miste mijn moeder, die in Marokko was gebleven, maar zag het ook als een avontuur. Op zoveel manieren was het een wereld van verschil. De regen begon al bij de grens van Frankrijk. Verder kwam ik hier op een vervelende leeftijd. Op straat werd ik weleens uitgelachen door andere kinderen omdat ik de taal niet sprak. Gelukkig, begon ik met een internationale schakelklas, en had ik de taal zo onder de knie, ook door interactie met andere kinderen op straat.''

Paspoort Naam: Azzedine Karrat (1987, Metalsa in Marokko).

Opleiding: Koranschool, ict, islamitische theologie, islamitische geestelijke verzorging.

Loopbaan: eigen ict-bedrijf, sinds 2013 imam van de Essalam Moskee in Rotterdam.

Privé: getrouwd, drie kinderen, woont in Rotterdam Uw bent jong vader geworden, op uw 22ste.

,,Dat was een bewuste keuze. Ik leerde mijn vrouw jong kennen, toen we als studenten werkten bij een callcenter. Ik wist het direct: zij is de ware. Een jaar later zijn we getrouwd. Ik vind het belangrijk dat ik samen met mijn kinderen het leven door kan brengen. Dat wanneer ik 40 ben en mijn oudste 18 is, we elkaar snappen. Dat heeft deels met mijn eigen opvoeding te maken. Ik had soms het gevoel dat mijn vader mij niet altijd kon begrijpen, omdat hij een stuk ouder was dan ik, hoewel hij erg zijn best deed en erg betrokken was.''



Bent u een familieman?

,,Jazeker, alleen niet zoveel als ik zou willen. Zo probeer ik mijn ouders een keer per week te bezoeken, maar door mijn werk lukt dat niet altijd. Ik probeer wel een betrokken vader te zijn, zowel op school als in de opvoeding. Helaas ontkom ik er niet aan dat mijn kinderen soms al op bed liggen als ik thuiskom.''



Draait uw persoonlijk leven ook vooral om het geloof?

,,Islam is de kern van mijn leven, maar ik heb een normaal gezinsleven. Voordat ik imam werd, werkte ik voor een bedrijf in Rijswijk. In mijn vrije tijd gaf ik veel lezingen over het geloof. Dat wisten mijn niet-moslim collega's. Toen ik terughoudendheid bij ze bespeurde, heb ik ze bij mij thuis uitgenodigd voor een hapje. ,,Zo, jij hebt een normaal huis, met banken en een tv'', klonk het verbaasd. Ik kon er wel om lachen. ,,Wat dacht je dan, dat ik in een grot woonde?'' antwoordde ik.''





En nu u imam bent?

,,Ook moskeebezoekers vinden het bijzonder om te zien dat ik een privéleven heb. Laatst liep ik in mijn trainingsbroek met mijn kinderen door een parkje in Overschie. Een moskeebezoeker vroeg toen of ik nog steeds imam was. Natuurlijk ben ik dat nog steeds, alleen met een andere outfit aan. Ook de imam gaat uit eten met zijn vrouw, speelt PlayStation met zijn zoontje en gaat naar de speeltuin.''



De moslimgemeenschap maakt zich zorgen om het gepolariseerde klimaat. Deelt u hun zorgen?

,,Natuurlijk. Als ik kijk naar Amerika en wat minderheden daar nu meemaken, hoop ik niet dat rechts wint in Nederland. Mocht dat wel gebeuren, dan neemt onze verantwoordelijkheid als moslims alleen maar toe. We moeten dan nog actiever worden, nog meer verbinding zoeken, bruggen bouwen en onze zaken op orde krijgen. Er valt nog genoeg te doen aan problemen als criminaliteit, radicalisering en de positie van moslims in Nederland. We moeten niet geketend blijven, maar juist extra ons best doen om deze zaken op te lossen.''



Tegelijkertijd zullen veel moslimjongeren zeggen: ik ben hier geboren en getogen. Waarom moet ik dan extra mijn best doen?

,,Dat is de harde realiteit. Een Mohammed moet zich nou eenmaal meer bewijzen dan een Jan. Jammer, maar terughoudendheid is ook geen optie. Liever doen we ons best om het te veranderen, en werken we in de tussentijd net wat harder dan de rest. Wel ben ik van mening dat politici meer zouden kunnen doen voor de moslimgemeenschap.''

Hoe?

,,De moslimgemeenschap geruststellen door een rondje langs moskeeën te maken, bijvoorbeeld na de aanslag op een moskee in Quebec. Zo van: we kunnen niet uitsluiten dat het op een dag misgaat, maar doen in ieder geval ons uiterste best om jullie veiligheid te garanderen.''



Voelt u zich gekwetst door negatieve uitspraken over de islam en moslims?

,,Soms wel, vooral als het uitspraken zijn van onze leiders. Maar over het algemeen probeer ik erboven te staan. Ik focus me liever op het positieve door mij samen met anderen in te zetten voor een betere samenleving. Als imam probeer ik mij te verplaatsen in gewone moslims: moslims die keihard werken, hun best doen en zich toch niet thuis voelen. Zaken als discriminatie, islamofobie en polarisatie worden nog te vaak afgedaan als gevoelens. Het zijn geen gevoelens, het is de harde realiteit. Dat moeten we serieus oppakken.''