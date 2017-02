Alles en niks

Hoe lang kan iemand onbewogen naar buiten staren? Lang. Het is nog vroeg en ik heb al liters koffie op. Mijn vader wordt geopereerd aan een liesbreuk. Een kleine ingreep. ,,We bellen wanneer de operatie klaar is'', zei de arts. Ik kijk naar mijn telefoon. Nog niks.



Ik wacht, ik kijk en drink nog meer koffie. Een ouder stel bestelt appelgebak en jus d'orange. De vrouw groet mij. Hij knikt. Het dienblad trilt in zijn handen. Hun tred is sloffend. Ze nemen plaats aan de tafel naast mij. Wie van de twee zou ziek zijn, vraag ik me af. Of zouden ze hier zijn om iemand te bezoeken. Ik staar ze onbedoeld net zo lang aan totdat ze me aankijken.



,,Zware dag?'' vraag ik voorzichtig.



,,Zwaar weekie, meis.''



Op zulke momenten vraag je je af waarom mensen elkaar op straat eigenlijk maar zelden groeten. Verdriet of pijn zie je al helemaal niet vaak. Het gaat goed met iedereen. Op het eerste gezicht. Daar zorg je wel voor. In het ziekenhuis hoef je de schijn niet op te houden. Ook als je niks mankeert, zoals ik, word je er bevangen door een gevoel van droefheid.



Wonderlijk.



Mijn oog valt op de Bijbeltekst die in de hal bij de ingang aan de muur hangt. Mijn tijden zijn in Uw hand. Psalm 31. Volgens mij gaat het over berusting en troost: we hebben allemaal een verhaal en we zijn allemaal kwetsbaar. Wees sterk en moedig. Zoiets.



Terug naar de koffiecorner. Er zitten weer nieuwe mensen, met nieuwe verhalen. We groeten elkaar. Hier wel. Buiten schijnt de zon.



Zittend aan mijn tafeltje bij het raam huil ik. Plotseling. Om alles en om niks. Gewoon omdat het hier kan.